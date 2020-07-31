Под Воронежем строители откопали кость мамонта

31 Июль 2020 2020-07-31T21:06:38+03:00

Правда, на стройплощадку она, вероятно, попала вместе с грунтом из карьера

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31 июля во время подготовки к строительству магазина в одном из жилых комплексов в поселке Отрадное Новоусманского района рабочие наткнулись на нечто необычное.. Оказалось, что они откопали кость мамонта! Об этом сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Кость, как предполагается, попала на стройплощадку вместе с грунтом из карьера Масловский. Подрядная организация сообщила о находке длиной более 60 см в региональное Управлении по охране объектов культурного наследия. Собственно как того требует Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Теперь кость мамонта передадут в археологический музей Воронежского госуниверситета.

В 2019 году в раскопе стоянки Костенки 14 после дождей археологи сделали необычную находку. Во время зачистки стенок территории ученые неожиданно наткнулись на редкий фрагмент ребра мамонта с застрявшим в нем наконечником первобытного оружия, сделанным из бивня.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU