2020-07-31T19:36:48+03:00
Общество

В Воронежской области между двумя дорожными организациями усмотрели картельный сговор

Его целью была победа в аукционе
Татьяна МИСТЮКОВА
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Воронежская антимонопольная служба возбудило дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Ведомство подозревает ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» в сговоре при участии в аукционе на ремонт дорог в районах Воронежской области.

- По результатам проверки установлено, что в период проведения аукциона велись переговоры о совместном в нем участии ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», о шаге и сумме снижения начальной (максимальной) цены, а также об обеспечении победы конкретному участнику торгов - ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», - сообщает региональное УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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