В Воронежской области между двумя дорожными организациями усмотрели картельный сговор
Воронежская антимонопольная служба возбудило дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Ведомство подозревает ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» в сговоре при участии в аукционе на ремонт дорог в районах Воронежской области.
- По результатам проверки установлено, что в период проведения аукциона велись переговоры о совместном в нем участии ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», о шаге и сумме снижения начальной (максимальной) цены, а также об обеспечении победы конкретному участнику торгов - ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», - сообщает региональное УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU