В Воронеже с 5 августа начинает работать музей "Арсенал"

31 Июль 2020 2020-07-31T19:09:48+03:00

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В Воронеже с 5 августа начинает работать обновленный музей "Арсенал". Напомним, в прошлом месяце там завершился большой и длительный ремонт. У здания обновили крышу, смонтировали автоматическую установку газопожаротушения, полностью заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Но самым главным для посетителей станет обновление экспозиции. Пространство верхнего зала представлено в виде художественного повествования с интерактивными и типологическими мини-комплексами. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов музея с привлечением материалов из Государственного Архива Воронежской области и архива УФСБ по Воронежской области. Подготовлена и специальная зона для занятий со школьниками – инсталляция «Землянка», представляющая военный штаб.

Из-за коронавирусных ограничений музей разрешили посещать пока что в составе групп, которые формируются по предварительной записи. Подробную информацию о работе музея можно получить по телефону 228-75-00.

ИСТОЧНИК KP.RU