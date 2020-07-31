В Воронеже с 5 августа начинает работать музей "Арсенал"
В Воронеже с 5 августа начинает работать обновленный музей "Арсенал". Напомним, в прошлом месяце там завершился большой и длительный ремонт. У здания обновили крышу, смонтировали автоматическую установку газопожаротушения, полностью заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Но самым главным для посетителей станет обновление экспозиции. Пространство верхнего зала представлено в виде художественного повествования с интерактивными и типологическими мини-комплексами. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов музея с привлечением материалов из Государственного Архива Воронежской области и архива УФСБ по Воронежской области. Подготовлена и специальная зона для занятий со школьниками – инсталляция «Землянка», представляющая военный штаб.
Из-за коронавирусных ограничений музей разрешили посещать пока что в составе групп, которые формируются по предварительной записи. Подробную информацию о работе музея можно получить по телефону 228-75-00.
ИСТОЧНИК KP.RU