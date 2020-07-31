2020-07-31T17:47:39+03:00
Происшествия

Под Воронежем силовики нагрянули в два игорных клуба

В организации притонов подозреваются трое воронежцев
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото одного из игровых салонов. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.Фото одного из игровых салонов. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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В два нежилых помещения в Семилуках сегодня нагрянул целый десант из правоохранителей, Росгвардии, сотрудников ФСБ. Следователи к тому моменту уже знали, что азартные игры, которые запрещены законом, проводились в там с февраля месяца.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что стражи порядка с помощью служебных собак провели 11 обысков не только в самих салонах, но и в жилищах подозреваемых. Ими являются трое воронежцев в возрасте от 31 до 45 лет.

- У них изъяли 42 игровых аппарата и 21 системный блок, которые содержат программные продукты, предназначенные для проведения азартных игр, 30 мобильных телефонов, ноутбуки, флеш-карты, банковские карты, денежные средства, документы и черновые записи. Деятельность игорных заведений прекращена, - рассказали в полиции.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Им грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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