Под Воронежем трудового мигранта будут судить за взятку

31 Июль 2020 2020-07-31T17:20:40+03:00

Малого того, что он работал незаконно, так теперь может еще и сесть за решетку на восемь лет

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В нехорошую ситуацию попал 32-летний гражданин Средней Азии, работавший без разрешения в Рамонском районе.

То, что у него не было никаких документов на трудовую деятельность, обнаружили полицейские в ходе проверки в середине этого месяца. Сотрудник органов пояснил, что мужчине грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение на родину. Понимая всю сложность ситуации, мигрант решил дать полицейскому взятку.

- Подозреваемый положил на стол должностного лица 11 тысяч рублей, чтобы тот против него не составлял протокол об административном правонарушении, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области. - Несмотря на разъяснения, что это уголовно-наказуемое деяние, злоумышленник своих намерений не изменил. Тогда сотрудник полиции сообщил детали произошедшего своему руководству.

Теперь административный штраф покажется гражданину из Средней Азии меньшем из зол, так как на него завели уголовное дело по статье "Дача взятки". Мигранта заключили под стражу, его могут посадить в тюрьму на восемь лет (максимальное наказание по данной статье).

ИСТОЧНИК KP.RU