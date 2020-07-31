В Воронеже этой ночью будут массово проверять водителей

31 Июль 2020 2020-07-31T16:32:21+03:00

Рейд начнется в девять вечера и завершится в два ночи субботы

Изменить размер текста: A A

В Воронеже этой ночью пройдут "сплошные проверки" водителей. Автолюбителей будут останавливать сотрудники региональной ГИБДД в компании с членами общественных советов при региональном главке и УМВД по Воронежу, а также представителями СМИ и казачества.

В ГУ МВД по Воронежской области не сообщает, где будут находиться посты ДПС, однако оговаривает время их работы. Начнутся проверки в 21.00 пятницы и закончатся в два ночи субботы.

- Цель рейдов - выявить грубые нарушения Правил дорожного движения. При этом особое внимание полицейские будут уделять проверке водителей на употребление алкоголя, - сообщили в региональном ГУ МВД. - В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение покажется инспекторам ГИБДД странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU