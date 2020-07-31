В Воронеже этой ночью будут массово проверять водителей
В Воронеже этой ночью пройдут "сплошные проверки" водителей. Автолюбителей будут останавливать сотрудники региональной ГИБДД в компании с членами общественных советов при региональном главке и УМВД по Воронежу, а также представителями СМИ и казачества.
В ГУ МВД по Воронежской области не сообщает, где будут находиться посты ДПС, однако оговаривает время их работы. Начнутся проверки в 21.00 пятницы и закончатся в два ночи субботы.
- Цель рейдов - выявить грубые нарушения Правил дорожного движения. При этом особое внимание полицейские будут уделять проверке водителей на употребление алкоголя, - сообщили в региональном ГУ МВД. - В том случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение покажется инспекторам ГИБДД странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU