Пенсионерка из Воронежа сняла в банке более 1,1 миллиона рублей, чтобы отдать их мошенникам

31 Июль 2020 2020-07-31T15:01:18+03:00

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Стандартная схема обмана: 73-летней пенсионерке из Воронежа позвонил «сотрудник службы безопасности банка». На самом деле обычный мошенник. Он запугал старушку непонятным ей словом «хакеры». Мол эти негодники пытаются похитить с ее счета 80 тысяч рублей.

- Что же делать? - перепугалась пенсионерка. Выход нашелся быстро. Ей предложил заботливый голос из телефона перевести средства на «резервный» счет.

Пенсионерка пошла и в двух отделениях сняла 700 тысяч и 445 тысяч рублей. Остается недоумевать, как работает гипноз мошенников, если человек, когда деньги у него уже на руках, все равно продолжает бояться неких «хакеров» и переводит все сбережения на непонятные ему электронные кошельки. В общем пенсионерка потеряла более 1,1 миллиона рублей. Теперь деньги и мошенника заодно разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU