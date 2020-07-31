В Воронежской области выявили еще один очаг заболевания коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T15:00:50+03:00

На этот раз в Россошанском районе

Изменить размер текста: A A

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава областного Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, что в регионе выявлен еще один очаг распространения коронавируса.

На это раз зараза пробралась в Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. COVID-19 подтвердился у пяти его сотрудников.

Второй, а точнее первый, действующий очаг зафиксирован в селе Дубровка Терновского района. Там инфекцию нашли уже у 37 жителей (несколько дней назад было 36). Весь населенный пункт 24 июня посадили на карантин - сейчас не возможно ни въехать, ни выехать из него.

ИСТОЧНИК KP.RU