В Воронежской области выявили еще один очаг заболевания коронавирусом
На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава областного Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, что в регионе выявлен еще один очаг распространения коронавируса.
На это раз зараза пробралась в Россошанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. COVID-19 подтвердился у пяти его сотрудников.
Второй, а точнее первый, действующий очаг зафиксирован в селе Дубровка Терновского района. Там инфекцию нашли уже у 37 жителей (несколько дней назад было 36). Весь населенный пункт 24 июня посадили на карантин - сейчас не возможно ни въехать, ни выехать из него.
ИСТОЧНИК KP.RU