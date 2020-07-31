2020-07-31T13:48:00+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области арендовал грузовик и сдал его на металлолом

Теперь ему грозит за это тюремный срок
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 лет за решеткой грозит 48-летнему воронежцу. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Еще в 2018 году он взял в аренду у 50-летнего хозяина автомобиль «ГАЗ-28181». Говорил, что хочет заняться грузоперевозками и заработать денег. Часть заработка он пообещал отдавать владельцу машины.

Вот только спустя несколько месяцев арендовавший грузовик мужчина сообщил хозяину, что автомобиль сломался и требует ремонта, а затем и вовсе сменил номер телефона. Трудно сказать, поверил ли тогда арендодатель? Но только в июне 2020 года владелец обратиться в полицию.

Оказалось, что 48-летний мужчина сдал грузовик в пункт приема металла в Новосибирске. Самого подозреваемого задержали в Павловском районе Воронежской области. Он признался, что ему срочно понадобились деньги, и он избавился от грузовика самым быстрым способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области обещают сильные дожди, грозы и град
В Воронеже опубликовали график перекрытия движения на время домашних матчей "Факела"
Житель Воронежской области арендовал грузовик и сдал его на металлолом
Воронежец устроил у себя в бане нарколабораторию
Для проведения «Диктанта Победы» в ЦФО откроют свыше 2300 площадок
В Воронеже на выходных пройдут небольшие дожди
Стало известно, кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
В правительстве области представили третий вариант фасада воронежского Театра оперы и балета
В Воронеже перекрывают несколько улиц для реконструкции моста на улице Ленина
В Воронежской области инспекторы помогли пенсионерке, у которой автомобиль заглох на железнодорожном переезде
Бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» увеличили почти до 260 млн рублей
В Воронежской области госпитализировали трех человек после столкновения «УАЗа» с фурой
Из-за работ на телевышке воронежцы столкнутся с перерывами в телевизионных и радиотрансляциях
Еще четыре воронежских школьника во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам
В Воронежской области к 31 июля умерли еще двое пациентов с коронавирусом
В сентябре в Воронежской области начнут работать театральные и концертные залы