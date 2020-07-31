Житель Воронежской области арендовал грузовик и сдал его на металлолом

31 Июль 2020 2020-07-31T13:48:00+03:00

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5 лет за решеткой грозит 48-летнему воронежцу. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Еще в 2018 году он взял в аренду у 50-летнего хозяина автомобиль «ГАЗ-28181». Говорил, что хочет заняться грузоперевозками и заработать денег. Часть заработка он пообещал отдавать владельцу машины.

Вот только спустя несколько месяцев арендовавший грузовик мужчина сообщил хозяину, что автомобиль сломался и требует ремонта, а затем и вовсе сменил номер телефона. Трудно сказать, поверил ли тогда арендодатель? Но только в июне 2020 года владелец обратиться в полицию.

Оказалось, что 48-летний мужчина сдал грузовик в пункт приема металла в Новосибирске. Самого подозреваемого задержали в Павловском районе Воронежской области. Он признался, что ему срочно понадобились деньги, и он избавился от грузовика самым быстрым способом.

ИСТОЧНИК KP.RU