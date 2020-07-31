Воронежец устроил у себя в бане нарколабораторию

31 Июль 2020 2020-07-31T13:34:04+03:00

Большие партии запрещенного вещества шли в четыре региона

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В Воронеже на территории частного дома правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Синтетическое вещество создавал местный житель.

Разработкой "химика" занимались сотрудники сразу трех ведомств - главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, их воронежские коллеги, а также региональное управление ФСБ России. Они выяснили, что воронежец готовил наркотик у себя в бане с февраля по май текущего года. Товар он затем сбывал крупными партиями.

Только в ходе обыска правоохранители изъяли более четырех килограммов тяжелой "синтетики".

- Сотрудники полиции установили четырех оптовых покупателей, которые в дальнейшем распространяли наркотики на территории Калуги, Саратова, Перми и Липецка. Подозреваемых задержали, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

воронежца и наркокурьеров заключили под стражу. Им грозит существенный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU