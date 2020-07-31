2020-07-31T13:00:16+03:00
Общество

В Воронеже на выходных пройдут небольшие дожди

В целом погода будет достаточно комфортной
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня, 31 июля, в Воронеже днем будет облачно. Ожидается небольшой дождь и гроза. Ветер западный 6-11 м/с. Температура 25-27 градусов. Как пояснили в Воронежском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

В субботу нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15, днем 23-25 градусов.

2 августа, в воскресенье, ночью также без осадков, днем снова облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем - 22-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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