2020-07-31T12:53:11+03:00
Общество

Стало известно, кому в Воронеже отключат горячую воду в августе

Подобные отключения, как правило, длятся около двух недель
Олег ИВАНОВ
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Обратите внимание, что лучше ознакомиться с обоими спискамиОбратите внимание, что лучше ознакомиться с обоими спискамиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В августе многим воронежцам вновь придется столкнуться с отключениями горячей воды. В пресс-службе мэрии предупредили, что продолжаются работы по подготовке к очередному отопительному периоду.

Подобные отключения, как правило, длятся около двух недель. Чтобы похолодевший кран горячей воды не стал для вас сюрпризом, лучше подготовиться заранее и ознакомиться с городским графиком здесь.

Кроме того, свой график отключения горячего водоснабжения на август опубликовало и ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

Обратите внимание, что лучше ознакомиться с обоими списками, так как, если ваш дом не находиться в одном, он все же может оказать во втором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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