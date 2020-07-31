Стало известно, кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
В августе многим воронежцам вновь придется столкнуться с отключениями горячей воды. В пресс-службе мэрии предупредили, что продолжаются работы по подготовке к очередному отопительному периоду.
Подобные отключения, как правило, длятся около двух недель. Чтобы похолодевший кран горячей воды не стал для вас сюрпризом, лучше подготовиться заранее и ознакомиться с городским графиком здесь.
Кроме того, свой график отключения горячего водоснабжения на август опубликовало и ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».
Обратите внимание, что лучше ознакомиться с обоими списками, так как, если ваш дом не находиться в одном, он все же может оказать во втором.
ИСТОЧНИК KP.RU