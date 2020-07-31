2020-07-31T11:58:14+03:00
Общество

В Воронежской области инспекторы помогли пенсионерке, у которой автомобиль заглох на железнодорожном переезде

Самостоятельно запустить двигатель «Оки» у женщины не получилось
Олег ИВАНОВ
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Женщине помогли майор полиции Александр Дедов и капитан Юрий ТаренковЖенщине помогли майор полиции Александр Дедов и капитан Юрий ТаренковФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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30 июля в 13.00 в Аннинском районе майор полиции Александр Дедов и капитан Юрий Таренков заметили автомобиль «ВАЗ-1111», который стоял на пересечении проезжей части и железнодорожных путей. В салоне «Оки» сидела женщина. У нее никак не получалось запустить двигатель.

Полицейские выяснили, что у отечественного автомобиля 62-летней хозяйки во время переезда железнодорожных путей заглох двигатель. Самостоятельно запустить автомобиль не получилось.

Инспекторы, оценив ситуацию, включили на патрульном автомобиле маяки, после чего вручную откатили сломавшийся автомобиль на безопасный участок дороги. После сотрудники ДПС выяснили причину поломки: оказалось, что перегревшийся бензонасос не подавал топливо в двигатель. Охладив его, полицейские помогли запустить легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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