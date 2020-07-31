В Воронежской области инспекторы помогли пенсионерке, у которой автомобиль заглох на железнодорожном переезде

31 Июль 2020 2020-07-31T11:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

30 июля в 13.00 в Аннинском районе майор полиции Александр Дедов и капитан Юрий Таренков заметили автомобиль «ВАЗ-1111», который стоял на пересечении проезжей части и железнодорожных путей. В салоне «Оки» сидела женщина. У нее никак не получалось запустить двигатель.

Полицейские выяснили, что у отечественного автомобиля 62-летней хозяйки во время переезда железнодорожных путей заглох двигатель. Самостоятельно запустить автомобиль не получилось.

Инспекторы, оценив ситуацию, включили на патрульном автомобиле маяки, после чего вручную откатили сломавшийся автомобиль на безопасный участок дороги. После сотрудники ДПС выяснили причину поломки: оказалось, что перегревшийся бензонасос не подавал топливо в двигатель. Охладив его, полицейские помогли запустить легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU