2020-07-31T09:35:37+03:00
Общество

В Воронежской области к 31 июля умерли еще двое пациентов с коронавирусом

За последние сутки новую инфекцию выявили еще у 88 человек
Олег ИВАНОВ
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К сожалению, до 94 увеличилось и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусомК сожалению, до 94 увеличилось и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 31 июля, как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, насчитывается уже 11 153 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. То есть за сутки новую инфекцию выявили еще у 88 человек.

Выздоровели к концу июля уже 11 031 воронежцев. Таким образом 149 пациентов выписали только за последнее время.

К сожалению, до 94 увеличилось и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Получается, что к 31 июля еще двое воронежцев с COVID-19 скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые зараженные коронавирусом районы Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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