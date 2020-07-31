В Воронежской области к 31 июля умерли еще двое пациентов с коронавирусом
В Воронежской области 31 июля, как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, насчитывается уже 11 153 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. То есть за сутки новую инфекцию выявили еще у 88 человек.
Выздоровели к концу июля уже 11 031 воронежцев. Таким образом 149 пациентов выписали только за последнее время.
К сожалению, до 94 увеличилось и количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Получается, что к 31 июля еще двое воронежцев с COVID-19 скончались.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые зараженные коронавирусом районы Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU