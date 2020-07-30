2020-07-30T19:31:59+03:00
Происшествия

"Страховой агент" продала машину воронежца под предлогом ее ремонта

Злоумышленницу искали три года
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские оперативники раскрыли преступление трехлетней давности. В октябре 2017 года к правоохранителям обратился 42-летний воронежец, который рассказал, что стал жертвой обмана. Три года назад он попал в аварию и обратился за помощью по ремонту своей машины «Киа-Сид» к женщине, выдававшей себя за страхового агента. Та согласилась отремонтировать машину, потерпевший пригнал иномарку на улицу 9 Января и передал подозреваемой ключи от нее.

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленница перевезла транспортное средство в Москву, где продала его по поддельному договору купли-продажи. А владельцу начала морочить голову, говоря, что ремонт затягивается. Летом 2018 года она вовсе перестала выходить на связь.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В 2019 году перативники нашли нового владельца автомобиля, изъяли его и вернули законному владельцу. Позже вышли и на подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя москвичка. Установить ее местонахождение на тот момент не представилось возможным. Столичные сыщики выявили ее лишь в 2020 году.

- После беседы с полицейскими задержанная дала признательные показания в хищении автомобиля «Киа-Сид» в 2017 году. Расследование уголовного дела возобновлено. Фигурантка была доставлена в г. Воронеж для проведения следственных действий, - рассказали в пресс-службе полиции. - За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего руководителя следствия транспортной полиции отправили на год в колонию общего режима
"Страховой агент" продала машину воронежца под предлогом ее ремонта
Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета
Воронежский заповедник продлил время работы экскурсионных объектов
В Воронеже поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин
В этом году воронежцы стали реже страдать инфекциями верхних дыхательных путей
Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату
В День ВДВ в Воронеже будут работать фонтаны
В мэрии Воронежа рассказали, как пройдет день города
В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня
В Воронеже женщина-коммерсант, чтобы избежать уголовного дела, вернула казне 43,5 миллиона рублей
В Воронеже над бесхозным коллектором образовался полутораметровый провал
Старейший воронежский бизнес-центр снова никто не захотел покупать даже со скидкой
В Воронеже аферист заставил знакомого отдать ему 12,2 миллиона рублей
В Воронеже завершилась первая смена в детских лагерях
В Воронеже на видео попал ребенок, разгуливающий на стройплощадке под стрелой крана
С начала года водители городских маршруток спровоцировали 27 аварий в Воронеже
В Воронеже женщина поверила, что выиграла миллион, и отдала мошенникам 900 тысяч рублей