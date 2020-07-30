"Страховой агент" продала машину воронежца под предлогом ее ремонта

30 Июль 2020 2020-07-30T19:31:59+03:00

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Воронежские оперативники раскрыли преступление трехлетней давности. В октябре 2017 года к правоохранителям обратился 42-летний воронежец, который рассказал, что стал жертвой обмана. Три года назад он попал в аварию и обратился за помощью по ремонту своей машины «Киа-Сид» к женщине, выдававшей себя за страхового агента. Та согласилась отремонтировать машину, потерпевший пригнал иномарку на улицу 9 Января и передал подозреваемой ключи от нее.

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленница перевезла транспортное средство в Москву, где продала его по поддельному договору купли-продажи. А владельцу начала морочить голову, говоря, что ремонт затягивается. Летом 2018 года она вовсе перестала выходить на связь.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В 2019 году перативники нашли нового владельца автомобиля, изъяли его и вернули законному владельцу. Позже вышли и на подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя москвичка. Установить ее местонахождение на тот момент не представилось возможным. Столичные сыщики выявили ее лишь в 2020 году.

- После беседы с полицейскими задержанная дала признательные показания в хищении автомобиля «Киа-Сид» в 2017 году. Расследование уголовного дела возобновлено. Фигурантка была доставлена в г. Воронеж для проведения следственных действий, - рассказали в пресс-службе полиции. - За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU