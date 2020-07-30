Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату
Сотрудники воронежского санатория им.Горького обратились в прокуратуру с жалобой на задержку выплаты зарплаты. Проверка установила, что на 30.04.2020 администрация имела задолженность перед 193 сотрудниками в размере 4 млн 316 тысяч рублей.
Кроме того учреждение на рассчиталось с 17 из 20 уволенных с апреля сотрудников. Три человека окончательный расчет получили лишь 17 апреля, остальные к моменту проведения проверки – не получили вовсе.
- Прокуратура района внесла представление генеральному директору ООО «Клинический санаторий им. Горького» об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Клинический санаторий им. Горького» погашена, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU