2020-07-30T17:25:50+03:00
Общество

Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату

Задолженность за апрель превысила 4 миллиона
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
А окончательный рассчет получили лишь трое из 20 уволенных сотрудниковА окончательный рассчет получили лишь трое из 20 уволенных сотрудниковФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Сотрудники воронежского санатория им.Горького обратились в прокуратуру с жалобой на задержку выплаты зарплаты. Проверка установила, что на 30.04.2020 администрация имела задолженность перед 193 сотрудниками в размере 4 млн 316 тысяч рублей.

Кроме того учреждение на рассчиталось с 17 из 20 уволенных с апреля сотрудников. Три человека окончательный расчет получили лишь 17 апреля, остальные к моменту проведения проверки – не получили вовсе.

- Прокуратура района внесла представление генеральному директору ООО «Клинический санаторий им. Горького» об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Клинический санаторий им. Горького» погашена, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета
Воронежский заповедник продлил время работы экскурсионных объектов
В Воронеже поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин
В этом году воронежцы стали реже страдать инфекциями верхних дыхательных путей
Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату
В День ВДВ в Воронеже будут работать фонтаны
В мэрии Воронежа рассказали, как пройдет день города
В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня
В Воронеже женщина-коммерсант, чтобы избежать уголовного дела, вернула казне 43,5 миллиона рублей
В Воронеже над бесхозным коллектором образовался полутораметровый провал
Старейший воронежский бизнес-центр снова никто не захотел покупать даже со скидкой
В Воронеже аферист заставил знакомого отдать ему 12,2 миллиона рублей
В Воронеже завершилась первая смена в детских лагерях
В Воронеже на видео попал ребенок, разгуливающий на стройплощадке под стрелой крана
С начала года водители городских маршруток спровоцировали 27 аварий в Воронеже
В Воронеже женщина поверила, что выиграла миллион, и отдала мошенникам 900 тысяч рублей