В мэрии Воронежа рассказали, как пройдет день города

Из обязательных мероприятий праздничной программы - всозлодение венков к памятникам Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские чиновники начали подготовку к празднованию дня города, который в этом году выпадает на 19 сентября. Хотя пока и не понятно, в каком формате пройдет праздник, в мэрии отрабатывают различные варианты:

- Подготовка к общегородскому празднованию, такому как День города – это всегда масштабный комплекс мероприятий, в том числе, по организации тематических локаций, монтажу сценических конструкций, проработке схемы движения транспортных средств, логистике уборки города и т.д., который требует больших временных затрат. Организовать празднование Дня города за один день или за неделю невозможно, поэтому подготовка ведется заблаговременно. В настоящее время не определены ни формат, ни масштаб, в которых может пройти празднование Дня города, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Пока известно, что обязательным пунктом праздничной программы станет традиционное возложение венков и цветов к городским памятникам. Но и оно из-за эпидемии коронавируса пройдет в усеченном виде.