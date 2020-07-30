В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня

30 Июль 2020 2020-07-30T15:56:40+03:00

В ней приняли участие 6770 человек из 60 регионов

Изменить размер текста: A A

Завершилась туристическая акция «Выходные в Воронеже», организованная по инициативе «Туристско-информационного центра Воронежа» при поддержке НП НАИТО. В ней приняли участие 6770 тысяч человек из 60 регионов России, а 27 июля в наш город уже приехали первые победители.

В мэрии рассказали, что благодаря «Виртуальному туристскому центру RussiaTravel.club» туристы в режиме «одного окна» могут связаться с любым туристско-информационным центром, проконсультироваться, спланировать поездку в любой регион России и получить бонусные баллы. Сервис доступен в социальных сетях и мессенджерах: Telegram, Vk, Facebook, Viber.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно:

- зайти с мобильного телефона на сайт russiatravel.club

- зарегистрироваться, выбрав удобный мессенджер.

ИСТОЧНИК KP.RU