В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня
Завершилась туристическая акция «Выходные в Воронеже», организованная по инициативе «Туристско-информационного центра Воронежа» при поддержке НП НАИТО. В ней приняли участие 6770 тысяч человек из 60 регионов России, а 27 июля в наш город уже приехали первые победители.
В мэрии рассказали, что благодаря «Виртуальному туристскому центру RussiaTravel.club» туристы в режиме «одного окна» могут связаться с любым туристско-информационным центром, проконсультироваться, спланировать поездку в любой регион России и получить бонусные баллы. Сервис доступен в социальных сетях и мессенджерах: Telegram, Vk, Facebook, Viber.
Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно:
- зайти с мобильного телефона на сайт russiatravel.club
- зарегистрироваться, выбрав удобный мессенджер.
ИСТОЧНИК KP.RU