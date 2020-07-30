В Воронеже женщина-коммерсант, чтобы избежать уголовного дела, вернула казне 43,5 миллиона рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T15:55:11+03:00

Попытка обмануть налоговую инспекцию обошлась директору оптовой фирмы в 9,5 миллионов рублей. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

При том, что доказали ее махинации с налогами на 34 миллиона

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Сотрудники регионального Следственного комитета при помощи работников ФСБ и полицейских обогатили госказну на 9,5 миллиона рублей. Удалось им это сделать благодаря раскрытию крупной налоговой махинации в ходе проверки.

По данным следствия, с 1 апреля 2017-го по 31 марта 2018 года директор коммерческой фирмы, занимающейся оптовой торговлей, создала фиктивную схему договоров. Их заключали с подконтрольными фирмами типа «Рога и копыты» бессмертных Ильфа и Петрова. В итоге казна недосчиталась налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 34 миллиона рублей.

Женщина добровольно возместила ущерб. А он учетом набежавшей пени составил более 43,5 миллионов рублей. В итоге ее уголовное дело закрыли.

Да уж, как говорил один из персонажей фильма «Калина красная», хорошо люди жить стали.

ИСТОЧНИК KP.RU