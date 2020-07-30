Старейший воронежский бизнес-центр снова никто не захотел покупать даже со скидкой

30 Июль 2020 2020-07-30T15:28:49+03:00

Если так дело пойдет и дальше, то «Апекс» отойдет компании, у которой он находится в залоге

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Старейший бизнес-центр Воронежа «Апекс» на улице Платонова, 8, построенный сразу после развала Советского Союза в 1992 году, никак не может обрести нового владельца. Проваливается уже второй аукцион, на котором его пытаются найти.

Первый состоялся в феврале 2020 года. Тогда «Апекс» предлагали купить за 170,96 миллионов рублей, желающих не нашлось. Теперь цену сбавили на 10 процентов. Но и за 153,86 миллионов никому бизнес-центр оказался не нужен.

Очевидно, если активность богатых людей, почему-то не интересующихся недвижимостью в самом центре Воронежа, останется на том же нулевом уровне, «Апекс» отойдет к дочерней компании «Ростеха» ООО «РТ-Капитал», у которой он находится в залоге. Скорее всего, эта организация будет дожидаться, пока в результате таких вот торгов требуемая за «Апекс» сумма упадет до 50 процентов от начальной. Тогда аукционы вынуждены будут прекратить, и торговый центр уйдет «РТ-Капитал» просто так, за долги предыдущего владельца - обанкротившейся московской компании «Оргтех».

ИСТОЧНИК KP.RU