В Воронеже завершилась первая смена в детских лагерях

30 Июль 2020 2020-07-30T14:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В воронежских лагерях завершилась первая смена. Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса сезон летнего отдыха детей начался с опозданием на месяц. Чтобы все желающие смогли попасть в лагерь, смены сделали сокращенными. Первая началась 15 и завершилась 28 июля.

А тем временем «Восход-4», «Алмаз», «Голубой Экран», «Полет» и «Маяк» уже готовятся к приему новый ребят.

- Все смены в лагерях тематические, например, в ДЛО «Полёт» темой стала всеми знакомая сказка - удивительный волшебник из страны Оз, - рассказали в пресс-службе воронежских студотрядов. - Все дни пролетели как одна большая история о большой победе над маленькими бедами великой страны и над пробудившимся злом - ведьмой Арахной. А лагерь «Маяк» превратился на две недели в фантастический город «Наноград», детские отряды преобразились в тематические районы, а сами дети в горожан. В течение 14 дней «жители города» зарабатывали местную валюту - нанокойны. Получить их можно было в различных мероприятиях. В конце смены вместо финального соревнования районов между собой, произошло объединение отрядов против захватчиков города.Все игры и мероприятия были усовершенствованы до бесконтактного взаимодействия между районами Нанограда.

ИСТОЧНИК KP.RU