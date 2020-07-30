В Воронеже женщина поверила, что выиграла миллион, и отдала мошенникам 900 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T13:53:22+03:00

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В отдел полиции № 2 Коминтерновского района пришла с заявлением на обманувших ее мошенников 48-летняя жительница Воронежа. Женщина поведала свою печальную историю.

Оказалось, что ей позвонил незнакомец и сказал, что номер ее банковской карты выиграл в лотерею, и теперь ей полагается 1 миллион 200 тысяч рублей. Но, чтобы получить эти деньги, нужно заплатить страховой и гарантийный взнос, а также услуги по переводу денег в регион. Аферисты обещали, что все это вернутся вместе с выигрышем.

В результате женщина в нескольких банках сделала шесть операций по зачислению денег на электронные кошельки. Всего она перевела мошенникам около 900 тысяч рублей.

- 29 июля аферисты отобрали у доверчивых жителей нашей области около 2 миллионов 300 тысяч рублей. При этом использовались все известные средства обмана: «блокировка» банковской карты, ДТП с родственником, и баснословный заработок в интернете. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз советуем – не доверяйте незнакомцам, которые под любым предлогам уговаривают куда-то перевести деньги, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU