В Воронеже водителей предупредили о детских рейдах на дорогах

30 Июль 2020 2020-07-30T13:36:27+03:00

Полицейские 30 и 31 июля будут проверять соблюдение правил перевозки ребятишек, а также и самих несовершеннолетних водителей мопедов и велосипедистов

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В региональном ГУ МВД сообщили о рейдах, направленных на профилактику детского травматизма на дорогах. Они пройдут 30 и 31 июля.

В ходе рейдов инспекторы ГИБДД будут проверять взрослых водителей на соблюдение правил перевозки детей. Но и сами несовершеннолетние участники движения не останутся без внимания, будь то пешеходы, велосипедисты, либо подростки на мопедах либо других новейших чудесах техники.

Особое внимание профилактическим мерам уделяют из-за тревожной статистики. За шесть месяцев 2020 года только в Воронеже случилось 45 ДТП с участием детей до 16 лет. Один ребенок погиб, 48 получили травмы.

Вторая половина года началась не лучше. Только за 28 дней июля в столице Черноземья 15 детей пострадали в 14 ДТП. Более 40% происшествий (6 из 14 аварий) – это столкновения машин. Практически каждое третье ДТП – это наезд на пешехода, а каждое четвертое – на велосипедиста.

Основные причины этих аварий - грубые нарушения правил водителями транспортных средств (не уступали дорогу пешеходам, превышали скорость, не использовали детские кресла). Впрочем, далеко не ангелы в части дисциплины на дорогах и пешеходы, и велосипедисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU