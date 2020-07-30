Погрязший в долгах воронежец ограбил салон микрозаймов

30 Июль 2020 2020-07-30T13:21:48+03:00

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Вечером 28 июля в 19.10 в салон микрозаймов в Воронеже зашел обычный по нынешним временам «клиент» – в медицинской маске, солнцезащитных очках и капюшоне. Однако посетитель неожиданно достал нож и направился к девушке-администратору. Угрожая оружием, незнакомец потребовал отдать ему выручку. В тот момент в кассе оказалось 29 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина поспешно удалился.

По заявлению 23-летнего оператора в полиции начали расследование и организовали поиски злоумышленника.

- Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в офисе и в районе совершения преступления, после чего составили со слов заявительницы ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Уже на следующий день место нахождения предполагаемого разбойника установили. 23-летнего подозреваемого, жителя Верхнехавского района, задержали на съемной квартире. Там же нашли нож. А вот деньги злоумышленник потратил – раздал долги.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой», рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Подозреваемый может отказаться за решеткой на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU