В Воронежской области снова разрешили передавать посылки заключенным

30 Июль 2020 2020-07-30T11:53:59+03:00

Ранее родственники и друзья не могли это сделать из-за ограничений по коронавирусу

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В региональном УФСИН сообщили о том, что их главный санитарный врач дал «добро» на то, чтобы снова разрешить прием посылок и передач от родственников и друзей заключенных. Ранее это нельзя было сделать из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Теперь с 9.00 до 12.00 можно будет отдать посылку или передачу охранникам, а с 12.00 до 17.00 – лично в руки заключенному.

Напомним, за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки ни разу не переваливало за сотню, хотя еще относительно недавно было и больше 200.

ИСТОЧНИК KP.RU