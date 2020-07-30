В Воронеже в День ВДВ не будет массовых мероприятий
Решение приняли исходя из ситуации с коронавирусом
Купаться в фонтанах санитарные врачи не советуют.Фото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 2 августа, в день традиционного праздника ВДВ торжественных мероприятий не будет. Об этом сообщили на сайте мэрии. Причина – все та же изрядно всем надоевшая эпидемия коронавируса.
В городской администрации напомнили, что нужно продолжать воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию в 1,5 метра (как минимум), а также надевать маски в помещениях. А значит, традиционные братания и купания в фонтанах как бы под запретом. Увидим, прислушаются ли к этим советам суровые «голубые береты».
ИСТОЧНИК KP.RU