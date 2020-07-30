2020-07-30T10:11:33+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли труп утопленника на Голубом озере

Он всплыл на поверхность воды вечером 30 июля
Юрий КОЗЛОВ
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Утопленника обнаружили вечером 29 июля.Утопленника обнаружили вечером 29 июля.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили о том, что в Отрожке в районе улице Землячки, в Голубом озере вечером 29 июля всплыл труп утопленника. Одна из женщин в комментариях написала, что после того, как она увидела мертвеца, ее трясло весь вечер. Было и сообщение, что те, кто в этот вечер окунулся в это озеро, возвратившись домой, почувствовали неприятный запах от плавок и купальников.

- По факту обнаружения тела проходит доследственная проверка. В ходе нее наши сотрудники устанавливают личность погибшего и причину его смерти, - сообщили в региональном Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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