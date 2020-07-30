В Воронежской области сосед ударил топором пенсионерку

Удар топором получился не смертельным лишь из-за хорошей реакции пенсионерки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Бутурлиновского района. Он будет отвечать перед судом за покушение на убийство.

По данным следствия, вечером 24 июня 59-летний мужчина, будучи сильно пьяным, взял топор и пришел к дому 65-летней соседке, которую ненавидел. Он постучал в калитку. Когда женщина вышла к нему, сосед замахнулся топором. Пенсионерка успела заслонить голову рукой и ослабить удар. Пожилая женщина кинулась бежать. Сосед не смог ее догнать и ушел.

- Женщина получила ранение в левой части головы, - рассказали в региональном СУ СК. - Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошена потерпевшая, наши сотрудники общаются со свидетелями. 59-летний мужчина признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.

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