Высокопоставленного воронежского полицейского за мошенничество приговорили к 4 годам колонии

29 Июль 2020 2020-07-29T20:51:46+03:00

Он должен был противодействовать коррупции, а в итоге сам попался на махинациях

Изменить размер текста: A A

29 июля Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Виталию Чермашенцеву. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

- Как установлено судом, Чермашенцев совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю, - сообщили в прокуратуре региона.

Силовик, как предполагается, обманул бизнесмена: обещал покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов.

С апреля 2015 года по май 2019-го полицейский ежемесячно получал по 200 тысяч рублей. Предприниматель, как выяснилось в суде, и не подозревал, что платит ни за что, ведь полицейский ничего не делал.

Суд приговорил силовика к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, Виталий Чермашенцев лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор, правда, может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU