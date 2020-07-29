Высокопоставленного воронежского полицейского за мошенничество приговорили к 4 годам колонии
29 июля Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Виталию Чермашенцеву. Он признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
- Как установлено судом, Чермашенцев совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю, - сообщили в прокуратуре региона.
Силовик, как предполагается, обманул бизнесмена: обещал покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов.
С апреля 2015 года по май 2019-го полицейский ежемесячно получал по 200 тысяч рублей. Предприниматель, как выяснилось в суде, и не подозревал, что платит ни за что, ведь полицейский ничего не делал.
Суд приговорил силовика к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, Виталий Чермашенцев лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор, правда, может быть обжалован в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU