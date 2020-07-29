Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете
После весенней призывной кампании 2020 года прокуратура Центрального района решила проверить 11 учреждений здравоохранения. Оказалось, что в 5 из них были нарушения положения о воинском учете.
- Воронежской городской клинической больнице № 3, Воронежской областной детской клинической больнице № 1, Воронежском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, Воронежской областной клинической офтальмологической больнице и областном клиническом центре лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» не соблюдался двухнедельный срок уведомления органов военкомата о приеме и увольнении сотрудников, подлежащих воинскому учету. Одним из учреждений данные уведомления вовсе не направлялись. Тем самым нарушались требования законодательства о воинском учете граждан, - сообщают в прокуратуре.
В итоге должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU