Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете

29 Июль 2020 2020-07-29T19:40:10+03:00

В итоге должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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После весенней призывной кампании 2020 года прокуратура Центрального района решила проверить 11 учреждений здравоохранения. Оказалось, что в 5 из них были нарушения положения о воинском учете.

- Воронежской городской клинической больнице № 3, Воронежской областной детской клинической больнице № 1, Воронежском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, Воронежской областной клинической офтальмологической больнице и областном клиническом центре лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация» не соблюдался двухнедельный срок уведомления органов военкомата о приеме и увольнении сотрудников, подлежащих воинскому учету. Одним из учреждений данные уведомления вовсе не направлялись. Тем самым нарушались требования законодательства о воинском учете граждан, - сообщают в прокуратуре.

В итоге должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU