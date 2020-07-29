2020-07-29T18:11:43+03:00
Общество

В этом году воронежский фестиваль «Город-сад» впервые состоится онлайн

Ожидается, что мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября
Олег ИВАНОВ
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Уже известно, что в этом году мероприятие будет посвящено Году памяти и славы.Уже известно, что в этом году мероприятие будет посвящено Году памяти и славы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Десятый международный фестиваль «Город-сад» впервые состоится онлайн. Ландшафтные и флористические проекты представят воронежцам, впрочем как и всем желающим из других регионов, с 24 по 27 сентября в интернете. Участников ждут ландшафтные и флористические проекты, мастер-классы и творческие встречи.

В пресс-службе правительства Воронежской области 29 июля сообщили, что создавать композиции будут на территориях общественно значимых объектов, где их и оставят. Значит ли это, что арт-объекты будут рассчитаны на длительное использование? И насколько будет разниться их география? Все это пока держится в секрете. Как и адрес сайта с видеороликами и прямыми трансляциями «Города-сада» - его опубликуют дополнительно. Однако уже известно, что в этом году мероприятие будет посвящено Году памяти и славы.

До этого сообщалось, что региональном бюджету удалось сэкономить 200 тыс на проекте концепции десятого фестиваля «Город-сад», который планируется в Воронеже этой осенью. Согласно материалам портала госзакупок, контракт выиграла столичная фирма, предложившая за разработку концепции 1,8 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта была 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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