В Воронежской области сократили 345 мест для лечения пациентов с коронавирусом

29 Июль 2020 2020-07-29T17:47:56+03:00

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Очередные воронежские медучреждения возвращаются к привычному режиму работы. 29 июля в четырех больницах региона провели частичное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в областной больнице №1 сократили 280 «коронавирусных» коек, в областной детской больнице №2 – 40, в Бобровской и Борисоглебской больницах – 5 и 20 соответственно.

Доступными остаются 1149 коек. Больше всего в БСМП №1 –160 коек, БСМП №8 – 420 коек и ВОКБ №1 – 120.

ИСТОЧНИК KP.RU