Останки 71 воронежца обнаружили в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами

29 Июль 2020 2020-07-29T17:14:44+03:00

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Поисково-архивная работа проводилась в течение 2019-2020 годов в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами. Благодаря ей удалось установить личность 1715 погибших, которых захоронили в окрестностях городов Брно и Оржехов. Среди обнаруженных героев 71 оказался жителем Воронежской области.

Как уточняют в облправительстве, родственники погибших получили похоронки с пометкой "пропал без вести" или "погиб, место захоронения неизвестно". Теперь появилась возможность узнать о месте упокоения воронежских солдат. Со списком найденных земляков можно ознакомиться здесь.

За дополнительной информацией обращаться в представительство Минобороны РФ - https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

ИСТОЧНИК KP.RU