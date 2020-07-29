Останки 71 воронежца обнаружили в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами
Поисково-архивная работа проводилась в течение 2019-2020 годов в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами. Благодаря ей удалось установить личность 1715 погибших, которых захоронили в окрестностях городов Брно и Оржехов. Среди обнаруженных героев 71 оказался жителем Воронежской области.
Как уточняют в облправительстве, родственники погибших получили похоронки с пометкой "пропал без вести" или "погиб, место захоронения неизвестно". Теперь появилась возможность узнать о месте упокоения воронежских солдат. Со списком найденных земляков можно ознакомиться здесь.
За дополнительной информацией обращаться в представительство Минобороны РФ - https://newczech.mid.ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.
ИСТОЧНИК KP.RU