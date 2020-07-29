Двое воронежских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

29 Июль 2020 2020-07-29T16:58:32+03:00

Еще двое школьников получили 200 баллов по сумме двух экзаменов

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Двое выпускников Воронежской области набрали 300 баллов на ЕГЭ по сумме трех предметов. Как рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, "мультибалльниками" стали Денис Швейкин и Роман Дегтярев.

Денис в этом году окончил гимназию имени академика Н.Г. Басова. Он получил максимальную оценку по русскому языку, математике и информатике. Роман - выпускник 2018 года школы №3 Поворино. Он сдал на 100 баллов русский, математику и физику.

Еще двое учащихся получили 200 баллов по сумме двух предметов. Андрей Сапожков из воронежского лицея им. Киселева заработал наивысшую оценку по русскому и информатике. А Анна Моргачева, выпускница гимназии №2 Воронежа, написала на 100 баллов русский и литературу.

Всего в регионе максимум за решение контрольных измерительных материалов получили 73 участника.

- Будем верить, что итоги резервных дней основного периода единых государственных экзаменов улучшат общие результаты. В резервные дни 24 и 25 июля ЕГЭ сдали 345 выпускников, из них 268 написали в первый день, а 77 во второй, - добавили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU