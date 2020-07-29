2020-07-29T16:53:10+03:00
Общество

В Воронежской области гидрометцентр вновь предупреждает об аномальной жаре

Спасатели предупреждают: «Старайтесь не находиться на жаре»
Олег ИВАНОВ
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Избегайте интенсивной физической нагрузкиИзбегайте интенсивной физической нагрузкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Днем 30 июля температура местами по Воронежской области будет подниматься до 35-36 градусов. Об аномально жаркой погоде предупредил Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели рекомендуют днем закрывать окна и открывать их на ночь. Если же дом или квартира оборудованы кондиционером, закрывайте окна и двери.

- Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Избегайте интенсивной физической нагрузки, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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