В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда

29 Июль 2020 2020-07-29T13:17:20+03:00

Как только работы завершатся, озеро само заполнится естественным образом - из родников Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Из водоема предварительно выловили 2 черепах и более 50 рыб

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В Воронежском центральном парке начали чистить искусственный водоем. Перед началом работ экологи изучили качество воды и активность родников. Глубина пруда 2,3 метра, а площадь его водного зеркала – 693 квадратных метра.

29 июля сотрудники «Городской дорожной службы» приступили к откачке воды. До этого специалисты МКП «Экоцентр» выловили 2 черепах и более 50 рыб: карасей, щук, сазанов и осетром.

- Черепах передали в воронежский зоопарк, рыб выпустили в водохранилище. Как пояснили в городском управлении экологии, еще одних обитателей водоема – уток – сейчас нет, они появляются в парке сезонно, - сообщили в пресс-службе мэрии.

После первого дня откачки станет понятно, сколько времени потребуется на полное осушение пруда. Предстоит очистить дно и борт водоема. Для этого используют мойку высокого давления с подогревом воды до 95 градусов. Такая обработка, как говорят специалисты, позволит отмыть дно от сине-зеленых водорослей.

Как только работы завершатся, озеро само заполнится естественным образом - из родников. В воду при этом будет добавлен пробиотик. Кроме того, она будет проходить через систему озонирования.

Живность предварительно выловилиФото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU