Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями

29 Июль 2020 2020-07-29T13:02:29+03:00

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До 5 лет лишения свободы грозит 30-летней жительнице села Манино Калачеевского района. Ее обвиняют в краже ювелирных изделий (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В июле она приехала к себе домой в село с сожителем. Того уже, к слову, не раз судили за кражи. Ее мать рассказала о своих гостях 47-летней подруге. Хозяйка дома хотела спрятать свои драгоценности, опасаясь как раз кражи со стороны сожителя. Так, две подруги засунули ювелирные изделия под линолеум в одной из комнат.

Они не заметили, что за ними все время наблюдала 30-летняя дочь. Последняя в итоге и похитила «клад» и сдала украшения в ломбард в Бутурлиновском районе. Заметив пропажу, хозяйка обратилась в полицию, которые и вышли быстро на воровку.

ИСТОЧНИК KP.RU