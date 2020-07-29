2020-07-29T11:21:03+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить мужчину за убийство, похожее на расправу с Джорджем Флойдом

Он тоже задушил недруга, прижав его коленом к полу
Юрий КОЗЛОВ
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В Коминтерновский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в феврале 2020 года в квартире на улице Лизюкова после распития алкоголя поссорились два собутыльника. Началась драка. Один из мужчин во время нее надавил коленом на шею другого, прижав его к полу. Тот в итоге умер от удушья. Способ причинения смерти был очень похож на известную всему миру расправу полицейского над Джорджем Флойдом. Но по общественному резонансу, конечно, не идет с американским преступлением ни в какое сравнение.

По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчине грозит 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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