2020-07-29T10:53:25+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивиста будут судить за то, что он вынудил водителя врезаться в дерево

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские передали в суд уголовное дело 53-летнего неоднократно судимого воронежца.

3 октября 2018 года около девяти часов вечера этот мужчина ехал на «Фолькваген-Поло» по улице Перхоровича со стороны Южно-Моравской в направлении Ленинского проспекта. По данным следствия, он на малой скорости захотел заехать на двор, при этом не включив фару, обозначающую левый поворот. В то же время 33-летний водитель автомобиля «FAW CA7130 (VITA)» пошел на обгон по встречной полосе. В итоге возле дома № 50 по проспекту Патриотов машины столкнулись. Автомобиль 33-летнего водителя после удара вылетел на правую обочину и врезался в дерево. Мужчина получил тяжелые травмы.

В суде 53-летний рецидивист будет отвечать по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Учитывая его криминальное прошлое, не исключено максимальное наказание – два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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