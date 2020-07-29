2020-07-29T09:04:25+03:00
Общество

В Воронежской области выяснили наиболее популярный цвет автомобилей

На нем меньше всего видна грязь
Татьяна МИСТЮКОВА
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Автомобильный сайт Дром выяснил, машины какого цвета предпочитают воронежцы. Аналитики проанализировали собственную базу из более 2,6 млн объявлений за 2019 год.

Так, в Воронежской области больше всего автомобилей серого или серебристого цвета – 27%. Вторым по популярности стал белый цвет. В него окрашены 24,5% машин от общего числа в базе по региону, за ним следует черный – 17%. Таким образом на эти три цвета приходится 68% рынка. Синих и голубых авто 9%, 7,5% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю коричневого и желтого цвета приходится по 5% на каждый. Зеленых авто – 4%, а фиолетовых менее 1%.

А вот на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии больше всего черных авто. Белых - в Ставропольском крае (34%) и Амурской области (32%). Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской области, а яркие красные машины - в Новгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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