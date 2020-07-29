2020-07-29T08:13:33+03:00
Общество

В Воронежской области подсчитали, сколько соискателей столкнулись с обманом работодателей

А также определили самые проблемные в этом смысле отрасли
Татьяна МИСТЮКОВА
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Служба исследований сайта hh.ru провела опрос, часто ли соискатели в Воронежской области сталкиваются с обманом со стороны работодателя при поиске работы и трудоустройстве. Опрос проводился с 7 по 14 июля. Выяснилось, что очень часто.

Из опрошенных в такую ситуация попадали 69%. Но выше всего эта доля по России в Алтайском крае (78%) и Самарской области (76%). «Госслужба, НКО», «Автомобильный бизнес», «Административный персонал» - топ-3 профессиональные области, где граждане отметили наибольшее количество подобных случаев.

Среди воронежских соискателей, искавших в июле работу, 43% находились в поисках менее месяца, 33% — от 1 до 3 месяцев, 11% — от 3 до 6 месяцев, 13% — более полугода. Основной причиной ухода с последнего места работы они назвали увольнение по собственному желанию (49%). Под сокращение попали 13% опрошенных, 2% потеряли работу в связи с кризисом из-за эпидемии COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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