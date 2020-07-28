2020-07-28T20:48:36+03:00
Спорт

Из воронежского «Факела» ушел опытный защитник

Николай Зайцев покинул команду по семейным обстоятельствам
Юрий КОЗЛОВ
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Николай Зайцев пробыл в "Факеле" совсем немного.Николай Зайцев пробыл в "Факеле" совсем немного.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Во вторник, 28 июля, контракт с перешедшим в межсезонье в «Факел» 31-летним защитником Николаем Зайцевым расторгнут. Причину объяснил сам футболист:

- Появились личные обстоятельства, которые обязывают меня определенное время провести со своей семьей и близкими людьми. В связи с этим я обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт. Благодарю руководство «Факела» за понимание и согласие на расторжение договора. Большое спасибо тренерскому штабу, пригласившему меня в команду и всем ребятам за совместную работу.

Напомним, опытный защитник пришел в «Факел» в мае и успел сыграть за воронежскую команду только в неофициальных матчах в рамках подготовки к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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