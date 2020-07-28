2020-07-28T19:28:02+03:00
Общество

В Воронеже с нынешнего вечера перекроют часть Северного моста

С левого на правый берег нельзя будет проехать с 20.00 28 июля
Юрий КОЗЛОВ
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Теперь очевидно, что ремонт Северного моста в 2019 году прошел, мягко говоря, не идеально.Теперь очевидно, что ремонт Северного моста в 2019 году прошел, мягко говоря, не идеально.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В мэрии сообщили о перекрытии части Северного моста. С левого на правый берег Воронежа нельзя будет по нему переехать с 20.00 28 июля до 8.00 29 июля. В это время работники ООО «Рустехнологии» будут ремонтировать предшовную зону.

Напомним, на Северном мосту совсем недавно - летом 2019 года - проводили капремонт. Для этого с 17 июня по 25 июля закрывали половину переправы с правого на левый берег, а 26 июля по 30 августа – наоборот, с левого на правый. Теперь становится очевидно, что вторую часть ремонта сделали, мягко говоря, не идеально.

На данный момент в Воронеже полностью закрыт мост на улице 9 Января. А вскоре после того, как его ремонт завершат, обещали закрыть переправу у «Работницы», где уже много лет горожанам мозолит глаза уродливая огромная труба. Она делает движение пешеходов по одной из частей моста крайне затруднительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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