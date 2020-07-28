В Воронежской области власти сообщили о 41,9 тысячах безработных

28 Июль 2020 2020-07-28T15:31:57+03:00

По данным облправительства, темпы роста увольнений с начала июля снизились в два раза

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28 июля на совещании в областном правительстве, проходившем в формате видеоконференции, обсуждали проблему безработицы.

Руководитель областного департамента труда и занятости населения Юрий Бай заявил, что с начала июля рост безработицы замедлился почти в два раза. На данный момент на учет в службе занятости встают в среднем по 1700 человек в неделю, а в апреле – мае – было по 3000. По данным на 27 июля, в Воронежской области официально числятся безработными 41,9 тысячи человек.

В первом полугодии рост регистрируемой безработицы в Воронежской области увеличился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 3,1% (в среднем по России – 4,1%). За прошедший месяц в регионе число людей, трудящихся на условиях неполной занятости, стало меньше на 17%.

Чаще всего лишались работы во время эпидемии коронавируса сотрудники сферы торговли и общественного питания (3,5 тысячи), различных отраслей промышленности (порядка двух тысяч), транспортной отрасли. Меньше всего увольняли людей в строительстве и сельском хозяйстве.

– Есть все предпосылки к тому, чтобы мы в течение второго полугодия ситуацию стабилизировали, - заявил губернатор Александр Гусев. - У нас 17 тысяч вакансий, причем они имеют широкий отраслевой спектр. Поэтому я прошу активно с работодателями еще раз проработать вопросы адекватности зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU