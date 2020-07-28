2020-07-28T14:55:09+03:00
Происшествия

Воронежский водитель украл у фирмы дизельного топлива на 350 тысяч

Он заправлял топливом с вверенных ему карт своих приятелей, а деньги забирал себе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Станислава ШевченкоФото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В Воронеже расследуют уголовное дело о хищении более семи тысяч литров дизельного топлива у крупной организации, занятой в сфере грузоперевозок. В мошенничестве подозревают 40-летнего сотрудника, который с января по июль работал в организации и имел доступ к топливным картам.

- Согласно отчетности злоумышленник заправлял топливом служебный большегрузный автомобиль, на котором доставлял различные грузы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - На самом же деле он передавал топливные карты своим знакомым, которые заправляли служебным топливом свои личные автомобили.

Друзья злоумышленника возвращали ему деньги за дизельное топливо, причем по цене значительно ниже рыночной. Таким образом, водитель причинил компании вред на сумму, превышающую 350 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до шести лет заключения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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