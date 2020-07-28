Воронежские чиновники отказали молодой семье в праве на получение социальных выплат
Прокурорская проверка обнаружила нарушение прав молодой воронежской семьи на получение социальных выплат в 2021 году.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, мэрия отказалась внести молодых людей в список претендентов на основании того, что они пропустили срок подачи документов. Прокурор внес главе Воронеже представление, которое было оперативно исполнено – семью внесли в список участников мероприятия по обеспечению жильем по тпрограмме «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
Вместе с ними в него включена еще 61 воронежская семья, имеющая трех и более детей.
ИСТОЧНИК KP.RU