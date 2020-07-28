Воронежские чиновники отказали молодой семье в праве на получение социальных выплат

28 Июль 2020 2020-07-28T14:16:08+03:00

Правом на субсидию пользуется еще 61 молодая семья Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Прокурорская проверка обнаружила нарушение прав молодой воронежской семьи на получение социальных выплат в 2021 году.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мэрия отказалась внести молодых людей в список претендентов на основании того, что они пропустили срок подачи документов. Прокурор внес главе Воронеже представление, которое было оперативно исполнено – семью внесли в список участников мероприятия по обеспечению жильем по тпрограмме «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Вместе с ними в него включена еще 61 воронежская семья, имеющая трех и более детей.

ИСТОЧНИК KP.RU