Доверившись мошенникам, 17 воронежцев за сутки лишились полутора миллионов

28 Июль 2020 2020-07-28T13:01:38+03:00

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 27 июля от мошенников пострадали 17 жителей региона, потерявшие в общей сложности около полутора миллионов рублей. Десять из пострадавших поверили незнакомцам, сообщившим, что их банковская карта находится под угрозой, и предложившим ее «защитить». Среди них – 25-летний воронежец. Он рассказал полицейским, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и попытке перевода денежных средств. Потом незнакомец предложил перевести накопления на другой счет. Потерпевший так и сделал. Вот только счет оказался чужим. Переведенные средства – 247 тысяч рублей - пропали бесследно.

Полицейские просят не выполнять под диктовку неизвестных лиц никаких действий с мобильного банка. Настоящие сотрудники банков никогда об этом не просят.

ИСТОЧНИК KP.RU