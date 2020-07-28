2020-07-28T10:58:37+03:00
Происшествия

В воронежском селе 15-летний водитель мопеда сбил 8-летнюю девочку

За сутки в ДТП пострадали пятеро детей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Девочка попала в больницуДевочка попала в больницуФото: из архива «КП»
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В понедельник, 27 июля, около половины девятого вечера в селе Талы Кантемировского района 15-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд», двигаясь по пешеходной грунтовой дорожке, сбил 8-летнюю девочку. Пешеход получила травмы и оказалась в больнице. Обстоятельства этой аварии выясняют полицейские.

Всего же, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 93 ДТП. В семи авариях пострадали семь человек, из которых пятеро детей.

Полицейские просят родителей на каникулах усилить контроль за своими детьми и напоминать им о правилах дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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