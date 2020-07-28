В течение недели воронежцы смогут сдать на переработку старые батарейки

Акция продлится до 2 августа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В течение этой недели (с 27 июля по 2 августа) в Воронеже пройдет экологическая акция по сбору отработанных батареек. Кроме простых батареек всех производителей, брендов и размеров можно сдать на переработку аккумуляторы мобильных телефонов, электронику и мелкую бытовую химию. Все это можно в любое удобное время принести и положить в специальный контейнер, расположенный на улице Домостроителей, 24 у магазина «Лента».

После завершения акции, все собранные элементы питания будут вывезены и утилизированы на ГК «Мегаполисресурс» и ООО «НЭК».