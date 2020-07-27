В Нововоронеже сотрудница ломбарда прикарманила золото на 159 тысяч рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T17:49:37+03:00

За это ей грозит до шести лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Нововоронежские полицейские разоблачили 36-летнюю местную жительницу, обкрадывавшую ломбард, в котором работала. Ее обвиняют в присвоении золотых изделий на общую сумму 159 тысяч рублей.

Во время следствия выяснили, что женщина похищала драгоценности в июне-июле 2020 года. Воровала по-мелкому, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны руководства. Похищенные золотые изделия она сдавала в другие ломбарды. Понятно, что там давали несколько меньше их реальной стоимости. Поэтому женщине удалось на этом разжиться только суммой в районе 100 тысяч рублей.

- В отношении сотрудницы ломбарда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до шести лет лишения свободы). До суда ее отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU