В Нововоронеже сотрудница ломбарда прикарманила золото на 159 тысяч рублей
Нововоронежские полицейские разоблачили 36-летнюю местную жительницу, обкрадывавшую ломбард, в котором работала. Ее обвиняют в присвоении золотых изделий на общую сумму 159 тысяч рублей.
Во время следствия выяснили, что женщина похищала драгоценности в июне-июле 2020 года. Воровала по-мелкому, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны руководства. Похищенные золотые изделия она сдавала в другие ломбарды. Понятно, что там давали несколько меньше их реальной стоимости. Поэтому женщине удалось на этом разжиться только суммой в районе 100 тысяч рублей.
- В отношении сотрудницы ломбарда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» (до шести лет лишения свободы). До суда ее отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU